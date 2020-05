Negrito era um gato de quatro anos de uma família de Barcelona que teve vários membros infetados com covid-19 e foi o primeiro caso detetado de um gato com o vírus em Espanha.

O animal tinha cardiomiopatia hipertrófica, um problema cardíaco causado por uma alteração genética, que pode causar morte súbita.

Foi levado ao veterinário com problemas respiratórios e, segundo o jornal El País, por ter muito poucas plaquetas no sangue e insuficiência cardíaca, foi aconselhada a eutanásia do animal.

O Centro de Investigação em Saúde Animal (Cresa) de Barcelona recebeu o cadáver do animal, há cerca de uma semana, devido ao histórico familiar de covid-19, e analisou os vários órgãos para perceber se o gato estaria infetado com o novo coronavírus.

Os investigadores acabaram por encontrar o vírus na cavidade nasal e num gânglio linfático próximo do intestino, mas a carga viral era muito reduzida.

Segundo os veterinários, nenhuma das lesões encontradas no animal eram compatíveis com uma infeção por covid-19, garantem.

«Isto demonstra que os gatos, em ocasiões muito isoladas, podem ser vítimas colaterais da pandemia, mas há muito pouca probabilidade de que possam infetar as pessoas», assegurou ao jornal espanhol Nàtalia Majó, diretora do Cresa.

Este será apenas o sexto caso do novo coronavírus detetado em gatos: houve dois em Hong Kong, um na Bélgica, outro nos Estados Unidos e outro mais recente, em França. O vírus também já foi detetado noutros felinos em jardins zoológicos e em cães.