O Festival da Eurovisão, que iria realizar-se em Roterdão, na Holanda, foi cancelado devido à pandemia de coronavírus, anunciou esta quarta-feira a organização.



«É com profundo pesar que anunciamos o cancelamento do Festival da Canção da Eurovisão 2020 em Roterdão» pode ler-se no comunicado.

A organização explica que devido à pandemia de coronavírus «é impossível realizar o evento ao vivo como planeado».

«Estamos muito orgulhosos de o Festival da Eurovisão unir audiências todos os anos, sem interrupção, nos últimos 64 anos, e nós, como todos os milhares de fãs em todo o mundo, estamos extremamente tristes por não podermos realizar o festival agendado para maio», lê-se na mesma nota.