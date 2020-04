Os jogadores da Premier League uniram-se para criar um fundo de apoio ao NHS (National Health Service), o sistema de saúde de Inglaterra.

Num comunicado conjunto e partilhado por muitos atletas, entre eles Bernardo Silva, pode ler-se que «um grande número de jogadores de todos os clubes da Premier League criaram uma iniciativa coletiva» que visa ajudar o NHS durante a pandemia de covid-19.

«Este é um tempo crítico para o nosso país e para o nosso NHS e estamos determinados em ajudar da forma que podemos», lê-se na nota.

Assim, a iniciativa #PlayersTogether, juntamente com as instituições de solidariedade do sistema de saúde inglês, vai gerar e distribuir fundos de forma rápida e eficaz às pessoas que «mais precisam»: profissionais de saúde que estão na linha da frente, voluntários e doentes afetados pelo novo coronavírus.