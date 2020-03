O Auckland City é o primeiro campeão desde que o futebol praticamente parou devido à pandemia de coronavírus. A federação neozelandesa declarou os Auckland City Boys campeões quando ainda faltavam duas jornadas para o final.



«Esta decisão foi tomada depois de terem sido consultados todos os clubes da liga. Foi também procurado o conselho de médicos especializados em futebol», explicou o organismo federativo no sítio oficial na Internet.



O Auckland City liderava a competição com 37 pontos, mais três do que o Team Wellington. De resto, ambos os emblemas garantiram um lugar na Liga dos Campeões na Oceânia na época 20/21.

O novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de nove mil morreram. Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.

O surto teve início na China, em dezembro de 2019, e espalhou-se por mais de 176 países e territórios, o que levou a OMS a declarar uma situação de pandemia. A Europa tornou-se o epicentro da pandemia, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde a meia.noite desta quinta-feira, a Direção-Geral da Saúde elevou o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.