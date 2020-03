A Federação Portuguesa de Futebol anunciou o cancelamento da final da 27.ª edição da Algarve Cup, que ia ser jogada esta quarta-feira ao final da tarde entre a Alemanha e a Itália. «Devido à situação de emergência que se vive em Itália e à consequente supressão de voos com destino ao seu país, entendeu-se que a melhor solução seria o regresso da comitiva italiana o mais rápido possível», pode ler-se na nota publicada no site oficial da FPF.

Já esta terça-feira, o Governo português suspendeu todas as ligações aéreas para Itália, à exceção de aeronaves do Estado, voos para transporte exclusivo de carga e correio, de caráter humanitário, de emergência médica e escalas técnicas para fins não comerciais. O novo coronavírus já infetou mais de 10 mil pessoas em Itália e causou a morte de 631 pessoas. O governo italiano decretou quarentena para todo o país.

Também esta terça-feira na Algarve Cup, a seleção portuguesa de futebol feminino perdeu com a Suécia por 2-0 e terminou o torneio no oitavo e último lugar, resultado de três derrotas nos três jogos realizados pelas comandadas de Francisco Neto.

Sem adeptos nas bancadas do Estádio Algarve, de modo a prevenir o contágio pelo novo coronavírus, as suecas impuseram-se com golos de Sofia Jakobsson 45+2m e Fridolina Rolfo, aos 51 minutos.