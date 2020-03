Depois de ter sido anunciada a suspensão das ligações aéreas entre Portugal e as regiões italianas de Emiglia Romagna, Piedmont, Lombardia e Veneto, o Governo português decidiu alargar o impedimento a todo o território de Itália entre esta quarta-feira e 24 de março.

«A monitorização constante da evolução da epidemia e perante a decisão de Itália de colocar todo o país de quarentena, foi decidido alargar esta medida, com um novo despacho a estender esta suspensão a todas as regiões de Itália a partir das 00h00 de 11 de março e pelo mesmo período de 14 dias. (24 de março)», lê-se num comunicado do gabinete do ministro das Infrastruturas.

O despacho não vincula apenas aeronaves do Estado, voos para transporte exclusivo de carga e correio, de caráter humanitário, de emergência médica e escalas técnicas para fins não comerciais.