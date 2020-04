O número de mortes em Itália devido à pandemia de covid-19 voltou a registar um aumento esta segunda-feira: nas últimas 24 horas há a lamentar 333 mortes, mais 73 do que na véspera, o que representa um crescimento de 1,2 por cento.

No total, já morreram naquele país 26.977 pessoas desde o início do surto do novo coronavírus.

Em relação ao número de novos casos, registam-se mais 1730, o que representa um crescimento de apenas 0,9 por cento. No total, Itália regista 199414 casos positivos.

Desse número, 66624 já foram dados como recuperados, 1696 dos quais no último dia.