O número de mortes e infetados por covid-19 voltou a descer em Itália, depois de se ter registado uma subida na véspera.

Nas últimas 24 horas, as autoridades italianas têm a lamentar mais 570 mortes – 18.849 desde o início do surto – e 3.951 novos casos, 145.577 no total.

Um dado animador é o número de recuperados, que já ultrapassou os 30 mil, depois de 1985 pacientes terem tido alta nas últimas horas, isto no dia em que o mundo chegou ao impressionante número de 100 mil mortos devido ao novo coronavírus.