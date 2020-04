Um bebé de seis semanas morreu na semana passada em Connecticut, Estados Unidos. A autópsia, que se realizou esta segunda-feira, revelou que o recem-nascido tinha Covid-19.

O anúncio foi feito pelo governador daquele estado, Ned Lamont, esta quarta-feira, no Twitter.

«Acreditamos que esta é uma vítimas mais jovem a morrer com Covid-19 em todo o mundo», acrescentou, frisando que este caso reforça a importância do isolamento social.

It is with heartbreaking sadness today that we can confirm the first pediatric fatality in Connecticut linked to #COVID19. A 6-week-old newborn from the Hartford area was brought unresponsive to a hospital late last week and could not be revived. (1/3)