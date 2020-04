Os Estados Unidos registaram, nas últimas 24 horas, mais 4.491 mortos devido à covid-19, elevando para cerca de 33 mil o total de vítimas mortais no país, indicou a Universidade Johns Hopkins, ao início da madrugada portuguesa.

Trata-se de um valor diário recorde no país, quase o dobro do último máximo, registado no balanço do dia anterior, que era de 2.569 mortos. É mesmo o balanço diário mais elevado num qualquer país do mundo, devido ao novo coronavírus.

O número, obtido entre as 20h30 de quinta-feira (01h30 desta sexta-feira em Portugal Continental), pode incluir óbitos «provavelmente relacionados» com a covid-19, que inicialmente não tinham sido contabilizados.

Esta semana, a cidade de Nova Iorque afirmou que ia acrescentar 3.778 mortes, provavelmente causadas pela covid-19, ao número de óbitos locais.

É o país com mais vítimas no mundo, devido à doença.

Cidade do início do surto aumenta vítimas em 50 por cento

As autoridades de Wuhan, cidade onde começou o surto do novo coronavírus, na China, em dezembro último, anunciaram esta sexta-feira mais 1.290 vítimas pela covid-19. Os números de óbitos locais, até então registados nos 2.579, aumentam em cerca de 50 por cento, agora para um total de 3.869 nesta revisão.

As autoridades avançaram, através das redes sociais, que os números oficiais incluem agora pacientes que faleceram fora dos hospitais, depois de os mesmos não terem sido contabilizados por, no auge da doença, terem morrido em casa, sem atendimento clínico.

Uma atualização que surge após vários focos de ceticismo quanto à doença no país de origem. Na última semana, o presidente francês, Emmanuel Macron, considerou existirem zonas cinzentas na gestão da epidemia. «Claramente, aconteceram coisas que não sabemos», afirmou, ao Financial Times.

Com a atualização, a China conta, oficialmente, com 4.632 vítimas mortais pela doença.