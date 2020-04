A região Norte é a que concentra o maior número de casos de covid-19 em Portugal (10.302) e o maior número de vítimas mortais (321), com concelho do Porto a ser, pelo segundo dia consecutivo, o que regista mais casos de covid-19 no país (959). Na conferência de imprensa diária de ponto da situação sobre a covid-19, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, foi questionada sobre qual é a explicação para a concentração de casos na região.

«Todos sabemos que a dinâmica de uma doença infecciosa tem a ver com os casos iniciais e a região Norte teve uma grande concentração de casos importados, devido a uma grande movimentação de pessoas, empresários, para zona da Lombardia na altura em que começou o surto na Lombardia», começou por explicar Graça Freitas, dizendo que começaram daí «muitas cadeias de transmissão secundárias, que deram origem a cadeias terciárias, quaternárias... e as coisas expandiram-se, mesmo com as medidas de contenção.»

«Há também questões relacionadas com densidades populacionais, com a dinâmica da população, mas sobretudo o que pode explicar foi a forma como se iniciaram cadeias de transmissão e focos comunitários», adiantou a diretora-geral da Saúde.

Graça Freitas alertou ainda para que se continue a cumprir o Plano Nacional de Vacinação, para evitar surtos de novas doenças, como o sarampo, doença que chamou de «traiçoeira». «Já temos uma epidemia, a última coisa que queremos é outro surto de uma doença infecciosa», disse a responsável, avisando que «nenhuma criança e nenhum adulto com a vacina do sarampo em atraso deve continuar a tê-la em atraso.»

A DGS recomenda particular atenção às vacinas até aos 12 meses, as dos 12 meses, a vacina da tosse convulsa das grávidas, a BCG quando prescrita, e a vacinação dos doentes crónicos.

«É melhor contactar telefonicamente o centro de saúde e marcar. Mas, se não for possível, não adie e desloque-se à sua unidade de saúde», disse Graça Freitas, garantindo a segurança já que os «centros de saúde têm circuitos separados para doentes covid.»