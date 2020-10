Alexander Zverev, número sete mundial, foi este domingo eliminado nos oitavos de final de Roland Garros pelo italiano Jannik Sinner, de 19 anos, 75.º colocado no ranking ATP, mas o que está a dar que falar são as declarações do tenista alemão no final do jogo.

O jogo, que durou três horas e um minuto, decidiu-se em quatro partidas, por 6-3, 6-3, 4-6 e 6-3, e, no final, Zverev justificou a sua fraca exibição com o facto de se sentir doente e febril, sintomas associados à covid-19.

«Estou completamente doente depois do jogo à noite com o [Marco] Cecchinato. Que posso dizer? Estou doente. Tenho dificuldades em respirar, como podem ver pela minha voz. Ontem [no sábado] à noite tinha 38º de febre. Digamos que não estou fisicamente no meu melhor», explicou Zverev, acrescentando: «Não deveria ter jogado».

Recorde-se que o tenista integrou o polémico Adria Tour, torneio de beneficência organizado por Novak Djokovic, em que foram detetados vários casos de covid-19.