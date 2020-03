Pedrinho, reforço do Benfica para a próxima temporada, foi colocado em isolamento pelo Corinthians, clube ao qual o jovem ainda está ligado.

O extremo brasileiro esteve em Portugal esta semana e, por isso, vai ter de seguir o protocolo imposto pelo Ministério da Saúde do Brasil.

«O médio Pedrinho será desfalque da partida [frente ao Ituano]. Ele chegou de Portugal na última quarta-feira (11), e, por determinação instituída ontem (13) pelo Ministério da Saúde, todas as pessoas que viajaram para a Europa, com ou sem sintomas do coronavírus, devem permanecer isoladas por sete dias», pode ler-se na nota publicada pelo Corinthians.

Recorde-se que Pedrinho foi oficializado como reforço do Benfica na passada quarta-feira: custou 20 milhões e assinou um contrato válido até 2025.