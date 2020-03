Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, enviou nesta quarta-feira uma mensagem a todos os colaboradores do clube. No dia em que foi decretado o Estado de Emergência Nacional, uma funcionária dos dragões descobriu que está contaminada com o novo coronavírus.



Face a este cenário, Pinto da Costa reforçou a necessidade do teletrabalho, já aplicado a cerca de 90 por cento dos funcionários do FC Porto.



Na mensagem, o presidente do clube explica que «o FC Porto vai disponibilizar espaço e refeições aos profissionais de saúde do Hospital de São João», para além de colocar à disposição o Dragão Arena.



Eis a nota de Pinto da Costa:



«AOS DRAGÕES



O Estado de Emergência Nacional que acaba de ser decidido nos termos da Constituição da República Portuguesa vai ajudar-nos, a todos, a melhor combater e travar a pandemia em curso do COVID-19.

Apesar de termos tomado todas a medidas de prevenção aconselhadas pela Direção Geral de Saúde, designadamente confinando a generalidade dos nossos funcionários ao trabalho em casa, sabemos que neste momento é preciso que cada Dragão faça o indispensável ficando MESMO EM CASA.

Por fim, como é da nossa alma solidária, o FC Porto vai disponibilizar espaço e refeições aos profissionais de saúde do Hospital de São João. A estes heróis e aos seus pacientes vamos colocar à disposição o nosso Dragão Arena.»