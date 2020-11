Jota e Ruben Fonseca, jogadores do Tondela, já tiveram teste negativo ao novo coronavírus.

«Ambos os jogadores, após cumprirem o isolamento estipulado, foram sujeitos a novo despiste que deu a conhecer os resultados negativos», informa a SAD do Tondela em comunicado.

Segundo a nota, «a dupla pode voltar ao trabalho com o plantel principal, sendo reintegrada no arranque da semana».

O defesa central Jota desde o dia 20 de outubro, altura em que «apresentara sintomas de falta de olfato e paladar», que «ficou logo em isolamento» e, aquando da realização dos testes para a receção ao Portimonense, «testou positivo ao SARS-CoV-2».

O avançado Ruben Fonseca que, «por viver no mesmo local que Jota, e por se tratar de um contacto de proximidade, também ficou nesse mesmo momento em isolamento» e, apesar de estar assintomático e ter resultado inconclusivo na altura, acabou por testar positivo dois dias depois.

«Mais informamos que a restante equipa, no habitual controlo a 48 horas dos jogos, testou negativo, estando disponível para a partida de hoje, às 20:00, frente ao Sporting», informa o clube.

O Tondela, 15.º classificado, com cinco pontos, vai este domingo a Alvalade, pelas 20:00, enfrentar o Sporting, no segundo lugar da tabela, com 13 pontos, em jogo a contar para a sexta jornada da I Liga.