25 de maio. Foi essa a data apontada pela UEFA para as federações de cada país apresentarem o plano do regresso das competições, devido à pandemia de covid-19.

«As federações nacionais ou ligas devem estar em condições de comunicar à UEFA em 25 de maio de 2020 o plano de reinício das competições internas, incluindo a data de reinício e o modelo competitivo», lê-se numa carta assinada pelo presidente do organismo, Aleksander Ceferin.

No mesmo documento, Ceferin explicou ainda que a mesma data serve para os países que decidirem terminar de forma antecipada a temporada apresentarem as equipas que vão disputar as competições europeias.

«Na eventualidade de a competição interna ser prematuramente dada como concluída por motivos legítimos, a UEFA vai exigir, até 25 de maio de 2020, as circunstâncias especiais que justificam este fim prematuro e escolher os clubes para as competições da UEFA de clubes, com base no mérito desportivo nas competições nacionais de 2019/20.»

Refira-se que, à exceção da Bielorrússia, os restantes campeonatos europeus estão suspensos devido à crise do novo coronavírus. A Holanda, por seu turno, já deu a temporada por terminada.