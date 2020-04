Parte da população da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas tiveram este domingo, dia de Páscoa, uma surpresa muito especial.

Os bombeiros locais organizaram-se e prepararam um pequeno número para animar os habitantes de um bairro da zona: cinco carros «invadiram» a rua com as sirenes ligadas, meteram música – com uma trompete ao vivo a acompanhar – e baterem palmas às pessoas, que foram também retribuídas aos homens e mulheres que andam na linha da frente na luta contra a pandemia de covid-19.

Em Cete, os bombeiros também fizeram o dia a uma menina que está infetada com o novo coronavírus: um homem subiu à janela a sua casa e ofereceu-lhe um bolo, enquanto os vizinhos lhe cantavam os parabéns.