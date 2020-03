Neste momento difícil, pequenos gestos podem fazer a diferença na luta contra a pandemia de Covid-19.



Juntamente com os seus empresários, Jorge Mendes e Jorge Pires, Pedro Gonçalves respondeu ao apelo de um enfermeiro do Hospital de Chaves. Os três vão doar um ventilador à unidade hospitalar flaviense, anunciou o médio do Famalicão.



«São nestes momentos de urgência que é importante ajudar. Eu e os meus empresários ( Jorge Pires e Jorge Mendes) decidimos responder prontamente ao apelo do nosso amigo enfermeiro Daniel Bernardo e vamos adquirir um ventilador para o Hospital de Chaves. Contamos que seja entregue na segunda semana de Abril! Espero que outras pessoas do nosso concelho, Chaves, se juntem a nós e possam ajudar quem mais precisa! É importante que todos ajudemos!», escreveu o jogador de 21 anos nas redes sociais.