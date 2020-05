A Premier League informou que seis pessoas estão infetadas com Covid-19 entre jogadores e staff de todas as equipas participantes na competição.



Numa nota divulgada no site oficial, o organismo detalha que os infetados pertencem a três clubes diferentes e vão permanecer em quarentena durante sete dias, ainda que não tenha revelado as identidades.



A Premier League sublinha ainda que foram testadas 748 pessoas nos últimos dois dias.



Lembre-se que os emblemas ingleses recomeçaram os treinos em pequenos grupos esta terça-feira, depois do campeonato ter sido interrompido em meados de março. O regresso do campeonato inglês, que tem o Liverpool como líder isolado, está previsto para junho, de acordo com o governo britânico.