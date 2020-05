O Valência-Atalanta, disputado em meados de março, ainda dá que falar. Embora o jogo tenha decorrido à porta fechada, houve centenas de adeptos nas imediações do Mestalla o que contribuiu para a propagação do novo coronavírus, defendeu Rodrigo Moreno.



«Esse jogo foi um dos maiores pontos de contágio. Foi uma desvantagem para nós. Não entendíamos por que razão os adeptos estavam à porta do Mestalla. Varremos a areia para debaixo do tapete e não reagimos até começarem a morrer pessoas», referiu, citado pela Marca.



O internacional espanhol considera que jogar sem público «é feio» e descaracteriza o jogo.



«É feio. Parece um treino, não sentes que é um encontro oficial. Quem se adaptar melhor à nova situação, vai tirar mais proveito», argumentou.



Pouco tempo após os dois jogos frente à Atalanta, o conjunto «che» viu vários elementos testarem positivo para Covid-19.