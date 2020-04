Numa fase em que o mundo luta contra a pandemia de Covid-19, os profissionais de saúde tornaram-se verdadeiros heróis. E são reconhecidos como tal um pouco por todo o lado.



Toby Alderweireld teve um gesto que está a comover Inglaterra. Após ter visto um vídeo que o comoveu nas redes sociais - uma profissional de saúde inglesa a ser aplaudida pelos seus vizinhos antes de ir trabalhar - o internacional belga decidiu fazer-lhe uma surpresa como forma de agradecimento.



«Vi o vídeo nas redes sociais e adorei. Ouvi dizer que a Tayla é uma grande fã dos Spurs e queria ligar-lhe para lhe agradecer pelo trabalho que tem feito e pela coragem», disse, no vídeo divulgado nas redes sociais.



O defesa conseguiu estabelecer contacto com Tayla, agradeceu-lhe pessoalmente por todo o trabalho desenvolvido nesta altura e prometeu-lhe uma camisola do Tottenham.



«Não há palavras para descreter o quão grato estamos pelo que vocês estão a fazer por nós. No futebol vencemos um troféu e somos reconhecidos, mas vocês fazem tanto pelas pessoas e não têm o reconhecimento devido», disse, prometendo-lhe a tal camisola do clube do seu coração.