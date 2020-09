A Liga 2020/21 arranca esta sexta-feira com fortes restrições devido à pandemia da covid-19, como o facto de ainda não ser permitido público nos estádios, e já com um jogo adiado na primeira jornada, o Sporting-Gil Vicente, devido aos vários infetados nas duas equipas.

Questionado pelos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sp. Braga sobre se temia que a pandemia influenciasse o campeonato, Sérgio Conceição afirmou: «Já está a influenciar, já se adiou um jogo.»

«Acho que pode influenciar, mas não há aqui culpados. Temos é de perceber que vivemos num ambiente e numa situação que não é fácil para ninguém, e também não será com certeza para a Direção-Geral da Saúde», apontou o técnico portista.

«É uma situação em que ninguém se sente confortável. Não me sinto confortável sobretudo pelo que tenho visto na comunicação social do aumento de novos casos. É uma situação que não é nada boa para a sociedade», disse ainda Sérgio Conceição.

«Nós temos de continuar o nosso caminho e cada vez mais vamo-nos apercebendo daquilo que temos de fazer. E aí é o apelo àquilo que nós como cidadãos temos de fazer para sermos rigorosos na nossa forma de estar para podermos sair deste momento que não é fácil», acrescentou.

«Nós no futebol, nós como equipa, temos estado atentos a isso e, graças a Deus, até hoje as coisas têm corrido de forma positiva.Mas vejo sempre com muita apreensão esta situação.»