Com a Premier League suspensa devido à pandemia de Covid-19, José Mourinho decidiu ajudar o mais necessitados.



Num vídeo divulgado nas redes sociais, o técnico português informou que estará na horta do clube a partir da próxima semana, onde irá ajudar a transportar os alimentos, normalmente cultivados para as refeições dos jogadores da equipa principal dos londrinos, para o estádio.



A partir do centro de distribuição localizado no estádio dos spurs, as colheitas vão ser entregues a quem mais precisa.



«Olá, daqui é o José. Estou na horta do treino de treinos, de onde colhemos vegetais e fruta fresca para o restaurante da primeira equipa. Neste período a comida vai ser direcionada para o nosso centro de distribuição no estádio, à qual os mais necessitados da nossa comunidade terão acesso. A partir da próxima semana, o meu tempo vai ser passado a transportar a comida para o estádio de forma a combatermos esta pandemia juntos. Espero que todos estejam bem e quero agradecer aos heróis que estão na linha da frente pelo grande trabalho que estão a fazer para nos manterem seguros. Obrigado», disse Mourinho.