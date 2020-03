Numa altura em que as principais competições desportivas estão suspensas por causa da pandemia da Covid-19 um pouco por todo o mundo e em que as pessoas estão em quarentena ou isolamento social, há quem encontre as formas mais criativas de fazer exercício físico e socializar.

Há quem jogue ténis à janela ou de um terraço para o outro, usando a parede como rede. Claro que se alguém tiver o vírus nas mãos, ao tocar na bola, esta pode ficar infectada e passar o vírus para a raquete do outro lado.

Veja os vídeos: