O Al Nassr qualificou-se, na tarde desta terça-feira, para as meias-finais da Taça do Rei da Arábia Saudita, a King’s Cup, ao vencer na receção ao Abha, por 3-1. Cristiano Ronaldo foi titular e ficou em branco, pelo terceiro jogo seguido, agora a pior sequência do português sem marcar no clube saudita.

O português teve um par de ocasiões para marcar, nomeadamente um remate de pé esquerdo perto do intervalo, ao lado, além de um cabeceamento já na parte final do jogo, que passou por cima. Viu um amarelo após o apito para o intervalo por pontapear a bola, quando arrancava para o ataque e acabou substituído aos 87 minutos, no regresso de Talisca, que já não jogava desde 17 de fevereiro, devido a lesão.

Na recolha ao banco de suplentes, viu-se um Ronaldo visivelmente insatisfeito e, antes de sentar-se, a leitura labial permitiu perceber dois impropérios do português, que queria mais do jogo.

E, quanto ao jogo e ao resultado, o Al Nassr quis também desde logo resolver a questão e marcou aos dez segundos, por Sami Al-Najei. Ronaldo deu o toque de partida e, ao fim de cinco passes, Sami concluiu a passe de Al-Ghannam.

O 1-0 do Al Nassr:

O 2-0 apareceu aos 21 minutos, por Al-Khaibari, numa jogada em que Ronaldo também participou e que teve cruzamento de Ghislain Konan, ex-V. Guimarães, para a finalização de Al-Khaibari na área, de pé esquerdo.

O 2-0 do Al Nassr:

Mais golos só na segunda parte, com Maran a dar praticamente a sentença no jogo a favor do Al Nassr, com o 3-0 aos 49 minutos. Após um canto curto na direita e cruzamento para a área, Maran antecipou-se ao guarda-redes e acabou a finalizar para a baliza deserta, ao segundo poste.

O 3-0 do Al Nassr:

O Abha, que no sábado volta a visitar o Al Nassr, mas para o campeonato, ainda reduziu aos 69 minutos por Abdulfattah, mas sem pôr em causa o que seria o triunfo da equipa da casa.

Já esta terça-feira, o Al-Wehda venceu o Al-Batin por 2-1 e também garantiu a qualificação. É o próximo adversário do Al Nassr.

Na segunda-feira, o Al-Ittihad, treinado pelo português Nuno Espírito Santo e atual líder do campeonato, foi o primeiro apurado para as meias-finais: venceu o Al-Fayha no desempate por penáltis (1-1, 3-4 g.p.).

Às 18 horas, o Al Hilal-Al Fateh fecha os quartos de final.

Ronaldo no banco, já após a substituição: