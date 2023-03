Depois de ter sido eleito melhor jogador no Al Nassr e na Liga Saudita em fevereiro, Cristiano Ronaldo está agora nomeado para melhor do mês na Ásia Ocidental.

O internacional português está entre os nomeados pela Confederação Asiática de Futebol numa votação que decorre online e que além de CR7 tem outros cinco futebolistas: Odion Ighalo (Al-Hilal, da Arábia Saudita), Asou Rustom (Al Shorta, do Iraque), Kodjo Laba (Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos), Mahdi Abdul-Jabbar (Manama, do Bahrain) e Omar Al-Somah (Al-Arabi, do Qatar).

Recorde-se que Ronaldo brilhou no último mês, com oito golos e duas assistências pelo Al Nassr, tendo apontado um poker e um hat-trick em dois jogos.