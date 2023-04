A eliminação na meia-final da Taça do Rei da Arábia Saudita representou mais um objetivo riscado para o Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

A equipa de Riade e o avançado português correm sérios riscos de terminarem a época sem qualquer título conquistado, isto apesar do contributo daquele que é por estes dias o jogador mais bem pago do Mundo.

Desde que chegou à Arábia Saudita na viragem de 2022 para 2023, Ronaldo caiu na meia-final da Supertaça da Arábia Saudita, ficou agora às portas da final da Taça e, pelo caminho, viu o Al Nassr cair da liderança para o segundo lugar do campeonato.

O semblante de Cristiano Ronaldo no final do jogo desta segunda-feira, que o Al Nassr perdeu por 1-0 com o modesto Al Wehda, espelha bem a desilusão numa temporada atípica para o craque português, habituado a conquistar troféus em quase todas as épocas desde que iniciou a carreira.

Recorde-se que em 2021/22, ano em que regressou ao Manchester United, CR7 também não conquistou qualquer troféu. Desde que deixou o Sporting após a época de estreia no futebol profissional (2002/03), o avançado português só não ganhou títulos em quatro épocas: 2004/05 (Manchester United) 2009/10, 2014/15 (Real Madrid) e 2021/22. Portanto, nunca em temporadas sucessivas, o que está na iminência de lhe acontecer pela primeira vez na carreira (não jogou na Taça da Liga inglesa conquistada pelos Red Devils nem na FA Cup, na qual a ex-equipa está na final).

Nesta época, resta a Liga saudita, onde o cenário está longe de ser o mais favorável, já que o Al Nassr encontra-se a três pontos do Al-Ittihad mas tem também mais um jogo realizado numa altura em que a prova entra nas derradeiras jornadas.