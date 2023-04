Da capacidade de Cristiano Ronaldo jogar futebol, já ninguém tem dúvidas, mas será que o internacional português também se desenrasca a tirar fotografias?

Este domingo, num momento de descontração no treino do Al Nassr, o capitão da seleção nacional pegou na câmara fotográfica e registou alguns momentos da sessão. Nem mesmo o presidente do clube saudita, Musalli Al-Muammar, escapou à lente de Ronaldo.

Veja os resultados finais das fotografias do craque português: