A Juventus entrou nesta quinta-feira em campo frente à sua equipa sub23 para o último amigável antes do arranque da Liga italiana, mas com uma ausência surpreendente. Cristiano Ronaldo não faz parte da ficha de jogo, ao contrário do que era esperado, o que levou a que os bianconeri tivessem de dar uma explicação, para acabar com possíveis rumores.

De acordo com a imprensa italiana, a «vecchia signora» justificou que se trata de uma ausência planeada, estando o astro português, que trabalhou nesta semana com o resto do grupo, a seguir um programa de treinos personalizado tendo em vista a primeira jornada da Serie A.

Tal como Ronaldo, os reforços Kaio Jorge e Manuel Locatelli não constam nem do onze inicial nem do banco, tal como Mattia Perin e Juan Cuadrado.

A Juventus vai entrar em ação da Liga italiana no próximo domingo, frente à Udinese.