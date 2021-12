Patrice Evra foi muito crítico em relação a Jamie Carragher, antiga estrela do Liverpool e atual comentador de futebol, por considerar que o antigo futebolista fala demasiado de Ronaldo.

O francês comentava a vitória do Manchester United sobre o Arsenal para a Amazon Prime Video e não esqueceu as críticas de Carragher, que referiu que o United não estava mais perto do título por ter contratado o internacional português, referindo que o futebol é um jogo de equipa.

«Fala-se muito sobre Cristiano Ronaldo e eu já não entendo. Alguns ex-jogadores, como o Jamie Carragher, que eu acho que jogou 775 jogos... o Cristiano chegou aos 801 golos, e esse tipo de gente fala do Cristiano Ronaldo», referiu Patrice Evra.

«Às vezes acho que as pessoas só tinham que ficar no seu canto. Simplesmente não entendo este ódio. Algumas pessoas acordam e só querem falar do Cristiano Ronaldo.»