Cristino Ronaldo proporcionou no fim da vitória da Juventus sobre o Génova por 3-1 um momento que está a dar muito que falar: assim que o árbitro apitou pela última vez, o internacional português dirigiu-se para os balneários com cara de chateado, despiu a camisola e atirou-a ao chão, sendo a mesmo apanhada mais tarde por um apanha-bolas.

Ora este gesto indignou boa parte dos adeptos da Juventus, a avaliar pelas reações nas redes sociais, havendo muitas críticas à atitude de Cristiano Ronaldo. «A Juventus é maior do que tu», pode ler-se. «Se não sabes respeitar a Juventus, podes voltar para o Real Madrid», escreve outro adepto. «A camisola vem antes de tudo o resto», atira ainda outro adepto.

Andrea Pirlo também foi questionado sobre o gesto do internacional português, tendo saído em defesa do Ronaldo. «Cristiano estava chateado por não ter marcado. Ele teve oportunidades e um jogador do seu nível quer sempre melhorar as suas marcas. E se quer melhorar, é normal que fique chateado quando não o faz. Não vai haver multas nem nada parecido. O jogo acabou e ficou nervoso. Isso pode acontecer a qualquer um», disse Pirlo.

PIRLO on Ronaldo throwing his kit to the ground because of frustration:



"These things happen. He was angry because he couldn't score goals, normal that he wants to get better all the time."@SerieA @juventusfc @Cristiano pic.twitter.com/rfPuQHZiNH