A mais recente figura de cera de Cristiano Ronaldo foi revelada na sexta-feira em Nova Iorque, Estados Unidos, com mensagens do futebolista português, a par do património natural e histórico luso, a preencherem os característicos outdoors da Times Square ao longo de uma hora.

Após o evento na Times Square, a figura de cera de Cristiano Ronaldo foi transferida para o Museu Madame Tussauds da cidade, onde ficará exposta num espaço interativo dedicado ao atleta português: The CR7 Experience.

O momento assinalou uma parceria entre o Museu Madame Tussauds e o Turismo de Portugal, num investimento luso superior a quatro milhões de euros no mercado norte-americano entre 2022 e 2023.

Em relação ao processo de concretização da figura de cera, o chefe de marketing do Madame Tussauds de Nova Iorque, Tiago Mogadouro, explicou que foi muito longo, que se estendeu ao longo de nove meses e que contou com o envolvimento do próprio Cristiano Ronaldo.

«Há mais de 200 pessoas envolvidas no processo. Tudo o que veem é feito à mão, com processos de há mais de 250 anos, desde a escultura, à pintura, até à inserção do cabelo e tudo mais. O Cristiano entra numa fase final em que aprova a figura, em que vê, e em que disse: “está igual”. E isso para nós foi um motivo de grande orgulho. E depois, em último caso, participou connosco neste lançamento único na Times Square, de forma virtual», destacou o português, citado pela Lusa.