Gabriel Agbonlahor não poupou nas críticas a Cristiano Ronaldo, depois da entrevista do internacional português a Piers Morgan, onde acusou o Manchester United de não ter progredido nos últimos anos.

«Nada mudou. A piscina, o jacuzzi, até o ginásio. A tecnologia, a cozinha... até os cozinheiros, que são ótimas pessoas, são os mesmos. Pararam no tempo, surpreendeu-me muito. Esperava encontrar infraestruturas diferentes», disse Ronaldo, num dos excertos já revelados.

Ora, Agbonlahor, antigo internacional inglês, atirou-se ao avançado dos red devils.

«E o coitado do chef que está ali há vários anos? A massa ali não era orgânica? Os vegetais não estavam cozidos? Estas pessoas trabalham no clube há anos e pensam: ‘Que é que eu fiz?'», começou por dizer no programa matinal da talkSport.

«A piscina do United não estava suficientemente quente ou não era comprida? Tenho a certeza de que o salário mensal do Ronaldo dava para construir uma piscina nova, ele que o faça», atirou.