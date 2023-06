Gareth Bale retirou-se do futebol profissional aos 33 anos, depois de uma carreira em que partilhou balneário com alguns dos maiores craques do futebol mundial, principalmente no Real Madrid.

Um desses craques foi precisamente Cristiano Ronaldo, sobre quem o antigo internacional galês falou numa entrevista ao canal de YouTube de Martin Borgmeier.

Bale elogiou a mentalidade do avançado português, mas lembrou os episódios em que Ronaldo ficava chateado mesmo... ganhando.

«Era tranquilo. Teve os seus momentos, como por exemplo, se ganhássemos 5-0 e ele não marcasse, entrava no balneário e atirava as chuteiras, como se estivesse furioso. É como se a tua equipa ganhasse na Ryder Cup [competição de golfe], mas não tivesses conseguido um ponto e ficasses chateado», disse, já depois de elogiar CR7.

«Ele era boa pessoa, não tinha nada de errado. Não tivemos problemas tem uma boa mentalidade. Algumas pessoas podem ficar com medo pela forma como ele é, mas se não ficares, corre tudo bem.»