Treinador da Juventus entre 2014 e 2019, foi sob o comando de Massimiliano Allegri que os bianconeri contrataram Cristiano Ronaldo ao Real Madrid.

Em entrevista à Marca, o treinador italiano deixou elogios ao avançado de 35 anos.

«Se a Juve deu um salto de qualidade com ele? Sim, sem a menor dúvida», disse Allegri, mostrando-se ainda confiante que CR7 fique «muitos mais anos» no clube de Turim.

Praticamente há um ano sem treinar, Allegri abordou o futuro: «Não me importe muito onde treine. Procuro um clube com um projeto com ambição de competir para ganhar.»