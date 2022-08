O mercado de transferências encerra na próxima quinta-feira e o futuro de Cristiano Ronaldo ainda é incerto.

O internacional português foi suplente utilizado em três de quatro jogos pelo Manchester United de Ten Hag e não parece muito satisfeito com essa nova condição. Rio Ferdinand, antigo companheiro de CR7 nos red devils entre 2003 e 2009, garante aliás que o capitão da equipa das Quinas está furioso com a situação.

«Se fica ou não, ninguém sabe. Mas conhecendo Ronaldo como conheço, sei que ele está completamente furioso neste momento. Não é possível ele ter feito tudo o que fez na carreira durante tantos anos, ao nível que tem estado, e ser suplente de uma equipa que nem na Liga dos Campeões está», contou o antigo central inglês no podcast 'Vibe With Five'.

«Ele não está habituado a isso. Não podem esperar que mude aos 37 anos. As superestrelas são diferentes. Não acreditam que têm jogos maus, não acreditam que as coisas correm mal», acrescentou. Depois de regressar em 2021 ao Manchester United, Cristiano Ronaldo tem contrato até ao fim desta temporada com o clube inglês.