Nathan Baker colocou um ponto final na carreira na sequência da concussão cerebral sofrida em 2021.



O jogador de 31 anos lesionou-se com gravidade na partida do Bristol City contra o Sheffield United, em 28 de novembro do ano anterior, e foi de imediato transportado para o hospital. O defesa fez vários tratamento e testes para tentar recuperar e voltar a competir. No entanto, os médicos analisaram a evolução de Nathan Baker ao longo destes nove meses e disseram-lhe que continuar a jogar «representaria riscos signficativos na sua saúde».



Na nota divulgada no site do Bristol, o clube que milita no Championship frisa que o jogador não tem nenhum problema neurológico ou cognitivo, mas vai ser monitorizado peos médicos no futuro.



Baker, de 31 anos, é um antigo internacional inglês que fez carreira em clubes como Aston Villa, Milwall e Bristol City.