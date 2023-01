Cristiano Ronaldo regressou aos jogos e aos golos após o Mundial 2022, envergando a braçadeira de capitão de uma seleção de jogadores do Al Nassr e do Al Hilal num encontro particular com o Paris Saint-Germain, em Riade.

O avançado português bisou na partida, mas os franceses garantiram o triunfo por 5-4. Nas redes sociais, CR7 salientou a felicidade por voltar a pisar um terreno de jogo e balançar as redes contrárias.

«Muito feliz por estar de volta aos resultados e aos golos!!! E bom ver alguns velhos amigos», escreveu Ronaldo.

Ora no que toca a velhos amigos, e entre as cinco fotografias partilhadas pelo português, estava apenas um jogador do PSG: Leo Messi.

Mas se CR7 fez questão de perpetuar esse reencontro, com a imagem do abraço no início do encontro, o argentino não fez o mesmo.

Esse cumprimento inicial, aliás, não teve grande sequência, mesmo após o término da partida. Não se viram mais manifestações de proximidade entre ambos.

Nas redes sociais, Leo Messi partilhou quatro fotografias do encontro, sem qualquer descrição e sem Cristiano Ronaldo no enquadramento.

Ora veja: