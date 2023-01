Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Os dois são parte da história do futebol, e a história dos dois está interligada.

Depois de imensos duelos nos maiores palcos do mundo, ou daqueles clássicos espanhóis, os dois reencontraram-se esta tarde, no particular entre a seleção de jogadores da Liga saudita e o Paris Saint-Germain – os franceses triunfaram por 5-4.

E os olhos do mundo, estiveram, claro, nos dois.

Ainda antes do apito inicial, registou-se o momento mais aguardado: junto à linha de meio-campo, Cristiano e Messi abraçaram-se, num momento interrompido pelo corte da transmissão televisiva.

Gol de Messi y Gol de Cristiano Ronaldo. Como manda la historia.

Sean eternos. pic.twitter.com/rDOSLZFXFN — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 19, 2023

Dentro de campo, Ronaldo até protagonizou um momento raro, quando roubou uma bola a Messi, num momento defensivo. Isto, antes de bisar, em resposta ao golo inaugural de Messi.

O encontro de Riade não teve o charme de outros tempos, mas valeu pelo reencontro de duas das maiores lendas do futebol mundial.