O português Cristiano Ronaldo e o francês Kylian Mbappé protagonizaram um momento animado, com um diálogo curioso, antes do penálti que ditou o 1-1 no marcador no duelo entre o onze de estrelas do Al Nassr e do Al Hilal e o Paris Saint-Germain.

Mbappé desconfiou da grande penalidade assinalada, após a saída a punhos do guarda-redes Keylor Navas, mas Cristiano Ronaldo, visivelmente bem-disposto e brincalhão, apontou para o rosto e para o inchaço que tinha, resultado do lance com Navas.

Mbappé foi junto de Ronaldo e tocou-lhe no rosto, para confirmar o inchaço. Seguiu-se novo sorriso de parte a parte.

O PSG venceu o duelo por 5-4. Cristiano Ronaldo marcou os dois primeiros golos da equipa saudita.