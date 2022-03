Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de esperança na véspera do duelo com a Turquia, no Estádio do Dragão (19h45), para as meias-finais do play-off de apuramento para o Mundial de 2022.

«Não é segredo para ninguém: representar o meu país é sempre um momento muito especial para mim. Elevar bem alto o nome de Portugal, levar alegria e orgulho a todos os portugueses, mostrar aos nossos jovens que não há impossíveis», começou por escrever.

O avançado dirigiu-se aos adeptos da seleção portuguesa: «Acreditem em nós, acreditem na nossa Selecção. Tudo faremos para corresponder ao vosso apoio… Força Portugal!»