A revelação do The Guardian relativamente à intenção do Manchester United em rescindir com Cristiano Ronaldo devido às declarações proferidas na entrevista concedida a Piers Morgan está na ordem do dia.

Gary Neville, antigo companheiro do internacional português nos red devils e um dos visados na entrevista, reagiu à possível rescisão de CR7, dizendo que «é triste que o maior talento de todos os tempos do clube inglês seja demitido».

«É triste que tenha chegado a um ponto em que, sem dúvida, o maior talento de todos os tempos do [Manchester] United provavelmente seja demitido. Não precisava ser assim. Uma conversa madura há algumas semanas entre 'ambas as partes' poderia ter assegurado uma saída suave», escreveu o agora comentador televisivo na sua conta pessoal do Twitter.

Sad that it’s come to a point where arguably United’s greatest ever talent is likely to be sacked. It didn’t need to be like this. A mature conversation a few weeks ago between “both parties” could have secured a smooth exit.