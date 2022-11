O Manchester United vai processar Cristiano Ronaldo pela entrevista dada pelo internacional português ao jornalista Piers Morgan, avança o jornal inglês The Guardian.

De acordo com a publicação britânica, os red devils contactaram os advogados para tratar do processo de rescisão de contrato e pedido de indemnização ao capitão da equipa das quinas por suposta quebra de contrato após as reivindicações feitas pelo avançado de 37 anos.

Ronaldo criticou a falta de empatia do clube face à perda do filho em abril, e deixou ainda farpas aos proprietários do clube e ao treinador da equipa, Erik ten Hag.

Esta sexta-feira, o clube inglês comunicou que iria tomar medidas apropriadas em resposta à recente entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan. Acrescentando que não iria fazer mais comentários até que o processo fosse concluído.