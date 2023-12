A ESPN desafiou Endrick a criar o jogador de futebol ideal, tendo colocado características do treinador no Palmeiras, Abel Ferreira, e do português Cristiano Ronaldo.

Os nomes que formam aquele que para si é o melhor jogador são os seguintes: Mbappé (velocidade), Cristiano Ronaldo (força), Modric (inteligência), Bellingham (resistência), Vinícius Jr (drible), Endrick (finalização), Toni Kroos (passe) e Abel Ferreira (mentalidade).

No vídeo é possível perceber que o brasileiro não foi muito apologista da regra de escolher o nome de cada jogador apenas uma vez, visto que queria utilizar Cristiano Ronaldo em três segmentos diferentes: foça, finalização e mentalidade.

Endrick acabou por escolher, com a exceção do treinador Abel Ferreira, apenas jogadores ligados ao Real Madrid, seja por jogarem lá atualmente, por já terem jogado (Ronaldo) ou por serem constantemente apontados ao clube espanhol (Mbappé).

De recordar que o jovem avançado vai representar os merengues a partir da época 2024/2025.