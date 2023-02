Momento caricato no decorrer do Al Nassr-Al Taawon, jogo que a equipa de Cristiano Ronaldo venceu por 2-1, com duas assistências do internacional português.

A certa altura, com o jogo interrompido, Ronaldo quis cumprimentar Léandre Tawamba, avançado da equipa contrária. CR7 estendeu a mão ao camaronês, esboçando um sorriso, mas este afastou-se sem cumprimentar o adversário.

Refira-se que ambos parecem relativamente descontraídos, portanto tudo poderá não ter passado de uma troca de palavras amigável.

Ora veja: