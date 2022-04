Wayne Rooney respondeu com humor ao comentário de Cristiano Ronaldo numa publicação do antigo internacional inglês no Instagram.

O avançado do Manchester United escreveu «dois invejosos», referindo-se ao antigo companheiro e a Jamie Carragher, que no programa «Monday Night Football», da Sky Sports, tinham afirmado que o regresso de Ronaldo a Old Trafford não resultou.

«Vi isso hoje de manhã. Não existe um jogador de futebol no mundo que não tenha inveja do Cristiano [Ronaldo]. A carreira que ele teve, os troféus e o dinheiro que ganhou… os abdominais. Provavelmente, até Lionel Messi tem inveja dele», disse Rooney em conferência de imprensa.

