37 anos. As dúvidas em torno da continuidade de Luka Modric na seleção da Croácia acentuam-se, mas desengane-se quem pense que o médio do Real Madrid não terá sucessor.

Lovro Majer ainda não é um nome que faça muitas capas de jornais, nem sequer é titular na equipa do seu país, muito por força do meio campo composto por Modric, Kovacic e Brozovic. Contudo, há muito que é apontado como o próximo Modric.

Há 14 anos, Majer, ainda criança, subiu ao relvado com Modric antes de um dérbi entre o Dínamo Zagreb e o Hadjuk.

Mais tarde, Modric transferiu-se para o Totttenham e Majer ainda teve de passar por clubes menores antes de regressar ao Hajduk, onde se destacou e garantiu uma transferência para o Rennes.

Não só pelo aspeto físico, acentuado pelo corte de cabelo, mas os dois médios possuem características semelhantes. Em setembro, de resto, Majer marcou o golo da vitória da Croácia sobre a Dinamarca, na Liga das Nações, e comemorou ao lado do ídolo de infância que agora é colega na seleção.

Modric, de 37 anos, tem mais 13 do que Majer, habitual suplente do jogador do Real Madrid. Por enquanto, tem o espaço tapado, mas o Mundial do Qatar poderá significar o virar da página.

Este texto foi baseado no perfil de Lovro Majer, que pode ler no dossier dedicado à seleção da Croácia, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.