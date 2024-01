João Ferreira (Can Am) está na frente da etapa maratona de dois dias do Rali Dakar, na categoria SSV. O piloto português, acompanhado por Filipe Palmeiro, estacionou, no primeiro lugar, ao fim de 295 quilómetros. Faltam percorrer outros 547, mas, por agora, o momento é de descanso.

A dupla portuguesa leva 2:40 minutos de vantagem sobre Florent Vayssade e Xavier de Soultrait (Polaris).

Nas motas, o português António Maio (Yamaha) está entre os pilotos do grupo da frente, ao quilómetro 513 dos 626 da etapa.

«Masterclass» de Sainz e o abandono do líder

Por fim, nos automóveis, o espanhol Carlos Sainz (Audi), que na quarta-feira optou por por perder tempo, para não ser dos primeiros a arrancar, vale a liderança virtual da etapa.

O saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota) capotou ao quilómetro 51 e desistiu quando liderava a classificação geral.

Desta forma, Sainz lidera, ao quilómetro 476 dos 547 previstos, com 5:10 minutos de vantagem sobre o sueco Mathias Ekstrom (Audi) e 5:58 sobre o francês Sébastien Loeb (BRX).

Na classificação geral, Sainz tem, para já, uma vantagem virtual de mais de 16 minutos sobre Ekstrom.

Os pilotos pernoitam no deserto árabe, em tendas e com direito apenas a seis litros de água e a rações de combate, sem assistência técnica. A etapa termina sexta-feira, em Shubaytah, na Arábia Saudita.