Daniel Ramos disse hoje que o Santa Clara quer «cimentar a posição» na primeira metade da tabela da I Liga ao vencer o Moreirense.

«Queremos terminar este jogo com 38 pontos e poder continuar a somar e cimentar a nossa posição. Se possível, no futuro, poder melhorá-la», afirmou o treinador da equipa açoriana na antevisão de um jogo entre duas equipas separadas por um ponto na classificação e que estão a fazer um bom campeonato.

«Santa Clara e Moreirense são confirmações. Surpresas não diria porque há valor e temos a noção internamente daquilo que valemos. São confirmações, as equipas estão a confirmar que têm plantéis competentes e equipas técnicas, diretivas, estruturas competentes», afirmou Daniel Ramos, antecipando o duelo: «Defrontaremos um Moreirense fora que é um bocadinho diferente da equipa que é em casa, mas que aqui vai tentar ser uma equipa compacta e pressionante.»

O Santa Clara, sétimo classificado com 35 pontos, recebe o Moreirense, oitavo com 34, na próxima quarta-feira, às 15h30 (14:30 locais), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, Açores.