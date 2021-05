José Gomes defendeu nesta quarta-feira que o avançado do Benfica Darwin Nuñez tem tudo para vingar no Benfica, apesar de ter tido uma época um pouco aquém do que era esperado no início da época.

O treinador português trabalhou com o avançado uruguaio no final da época passada e no início desta, nos espanhóis do Almería e analisou aquilo que pode ter falhado na primeira época de águia ao peito.

O Darwin deu sinais de qualidade no início e mostrou aquilo em que é forte. Ele é fortíssimo e rapidíssimo com espaço, e capaz de superar adversários com grande facilidade, marcando muitos golos, como fez no início da época», começou por dizer, à margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, que decorre no Cinema São Jorge.

Na opinião de José Gomes, a diferença de abordagem dos adversários do Benfica foi uma das razões para que Darwin não ‘explodisse’.

«O Benfica encontra muitos adversários com linha defensiva baixa e com pouco espaço para explorar, o que obriga a que o Darwin melhore em alguns aspetos, sobretudo no controlo de bola. Porque depois de controlar e enquadrar-se, é muito perigoso. Mas ainda é muito jovem, tem história de luta e superação e está preparado para superar este desafio. É um jogador que tem tudo», elogia.